İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı

İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir erkek hemşirenin, yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınan hemşire, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli erkek , yoğun bakımda tedavi gören kanser hastası kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hastanenin göğüs hastalıkları yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanı, hemşire E.K'nin (29), tedavi gören kanser hastası N.C'ye (61) cinsel saldırıda bulunduğunu yetkililere bildirdi.

İzmir'de hastaya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen hemşire tutuklandı - 1

Şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Kurum tarafından E.K. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan yoğun bakımda cinsel istismara uğradığı iddia edilen N.C. ise hayatını kaybetti.

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