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İzmir'de hava astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletiyle kaza yapan 21 yaşındaki hava astsubay öğrencisi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'de hava astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Betontaş Yolu Sokağı'nda meydana gelen kazada, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi Emir Furkan Çayır (21) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir evin bahçesine savruldu.

İzmir'de hava astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi - 1 Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi Emir Furkan Çayır

Emir Furkan Çayır da motosikletle beraber metrelerce sürüklenirken kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis kazanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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