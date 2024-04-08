İzmir'de hava astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Emir Furkan Çayır da motosikletle beraber metrelerce sürüklenirken kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis kazanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.