İzmir'de husumetlisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Hayrullah Baş (43), sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de husumetlisi tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5733/2 Sokak'ta yürüyen üç çocuk babası Hayrullah Baş (43), husumetlisi Ö.S. ile karşılaştı. Bu esnada Ö.S., tabancasını çıkartarak husumetlisi Hayrullah Baş'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Baş, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.S. olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Baş, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Baş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Hayrullah Baş'ın cinayet zanlısı Ö.S.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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