İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı

İzmir'de son 2 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri toplam 10 milyon 800 bin TL kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-30 Mayıs tarihleri arasında Aliağa, Bornova, Buca, Çeşme, Foça, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Menderes, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde 33 ayrı düzenledi.

14 ikamet, 16 iş yeri, 8 araç, 1 depo ve 1 kargo paketinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 800 bin TL olan, 2 milyon 882 bin 400 boş makaron, 876 bin 680 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 529 paket gümrük kaçağı sigara, 505 gümrük kaçağı puro, 158 kilogram kıyılmış tütün, 632 bin 249 muhtelif emtia ürünü, 10 bin 68 elektronik emtia ürünü (tıraş makinesi, ampul vb.), 7 bin 389 cinsel içerikli hap, 5 bin 200 ilaç ambalajı, 8 kilogram ilaç hammaddesi, 859 litre etil alkol, 126 şişe/litre sahte içki, 879 sahte içki imalatında kullanılan malzeme (şişe, kapak, bandrol vb.), 549 elektronik sigara cihazı ve likiti, 16 tarihi eser (sikke, heykel vb.), 2 av tüfeği ve 3 dedektör ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 42 şüpheli gözaltına alındı.

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