İzmir’de kanlı pusu: Evine gireceği sırada sırtından vuruldu

İzmir’de bir kişi evine gireceği sırada öldürüldü.



Olay, saat 03.30 sıralarında Şirinkapı Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Ömer Gülen, evine girdiği sırada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Tabancayla açılan ateş sonucu sırtından vurulan Gülen, kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerine koşan Gülen’in yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Gülen’i ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



Burada tedaviye alınan Gülen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Gülen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını da incelemeye alan polis ekipleri, Gülen'e pusu kurarak öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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