İzmir'de kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hamdi K. (80) dolaşmak için evden ayrıldı.



Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Polis Arama Kurtarma Timi, jandarma, AFAD ve vatandaşlar katıldı.



Hamdi K, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik arama çalışması sonucu Soğukpınar Mahallesi Çelebiyaka mevkisinde bulundu.



Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

