İzmir’de 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı, iyi hal gerekçesiyle cezaevine girmekten kurtuldu.

Menderes ilçesinde M.Y.Y., iddiaya göre geçen yıl komşusunun kızı A.G.'ye cinsel istismarda bulundu. A.G.'nin durumu anlattığı ailesi şikayetçi oldu. Bunun üzerine şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından M.Y.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlı hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık M.Y.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdur ile hiçbir zaman baş başa kalmadığını iddia eden M.Y.Y., suçsuz olduğunu savundu.

İNDİRİMSİZ CEZA TALEBİ

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın ifadesinin çelişkili olduğunu, ailenin ve A.G.’nin mağduriyetinin sanığın tutuksuz kaldığı sürece devam edeceğini belirtti.

Sanığın cezalandırılması gerektiğini ifade eden Özen, sanık hakkında tutuklama kararının verilmesini ve indirim yapılmadan cezalandırılmasını talep etti.

"ZİNCİRLEME EYLEM"

Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın üzerine atılı eylemi zincirleme şekilde yaptığının anlaşıldığı, bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKSUZ BEKLEYECEK

Mahkeme heyeti, sanığın "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, eylemi zincirleme olarak birden fazla kez yapması gerekçesiyle cezasının arttırılarak 12,5 yıla çıkartılmasına karar verdi.

Mahkeme, duruşmadaki 'iyi hali' nedeniyle sanığın cezasını 10 yıl 5 aya indirirken, sanığın kaçma şüphesinin bulunmadığına kanaat getirip tutuksuz olarak kararın onanmasını beklemesine hükmetti.

Sanık M.Y.Y., kararın onanmasının ardından cezaevine girecek.

