İzmir'de komşu cinayeti: Sokakta karşılaştı, bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi, sokakta karşılaşıp tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'de komşu cinayeti: Sokakta karşılaştı, bıçaklayarak öldürdü

'de aralarında husumet olduğu öne sürülen G.Ç. (32) ile komşusu Mehmet Kenar (33) Tire ilçesi İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta saat 11.00 sıralarında karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. G.Ç., Kenar'ı vücudunun birçok yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kenar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

G.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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