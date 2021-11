İzmir’de ‘küfürleşme’ kavgası kanlı bitti

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir dönerci dükkanına gelen kalabalık grup ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında ‘küfürleşme’ nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın sokağa taşmasıyla birlikte A.S., ve V.S.S., isimli şahıslar ile grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada S.Ö. (33), G.A. (22), Habip Ay (21) aldıkları bıçak darbeleri ile A.A. (24) ise kavgada kolundan yaralandı. İşletme sahiplerinden A.S.’nin de elinden yaralandığı bıçaklı kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılardan S.Ö., ile A.A., özel bir hastaneye G.A., ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Habip Ay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İşletme sahiplerinden V.S.S., ile elinden yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan A.S., ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, suç aletine polisler tarafından el konuldu.



Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri dükkan içerisinde ve sokakta incelemede bulunurken, savcının incelemesinin ardından Ay’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ay’ın yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmanın sürdüğü belirtildi.