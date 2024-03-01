İzmir’de kumar baskını: 83 kişi yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi’nde bulunan bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Savcılıktan alınan izin kapsamında adrese gerçekleştirilen baskında, 83 kişi tombala oyunuyla kumar oynarken yakalanırken, toplam 533 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.



Operasyon kapsamında işletme sahibi T.Ö. hakkında ise kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.