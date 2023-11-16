İzmir’de metro raydan çıktı

İzmir’de metro raydan çıkarak duvara çarptı.
Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı, Bornova’daki Sanayi Metro İstasyonu girişinde raydan çıkarak duvara çarptı.
Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Kaza nedeniyle metro hattındaki seferler, tek hattan, 15 dakikada bir servis olacak şekilde yapılabildi.
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