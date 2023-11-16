İzmir’de metro raydan çıktı

İzmir’de Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro, Bornova’daki Sanayi durağında raydan çıktı. Metro aracında maddi hasarın oluştuğu kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kazayla ilgili olarak teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir’de metro raydan çıktı

’de metro raydan çıkarak duvara çarptı.

Fahrettin Altay - Evka 3 seferini yapan metro aracı, Bornova’daki Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kazaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaza nedeniyle metro hattındaki seferler, tek hattan, 15 dakikada bir servis olacak şekilde yapılabildi.

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