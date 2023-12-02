İzmir’de metruk evde yangın: 1 ölü

İzmir’in Konak ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Yangında Ali Gevşekler isimli kişi yaşamını yitirdi.

İzmir’de metruk evde yangın: 1 ölü

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’de metruk evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak’taki tek katlı metruk evde, dün saat 04.00 sıralarında çıktı.

Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü.

Ekiplerin içeride yaptığı incelemede erkek cesedi bulundu.

Cesedin, evde yalnız yaşayan Ali Gevşekler’e ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından, Ali Gevşekler’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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