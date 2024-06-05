İzmir’de mobilya atölyesine kumar baskını: 30 kişi suçüstü yakalandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde mobilya atölyesine düzenlenen baskında kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı. Olayla ilgili olarak iki kişi hakkında kumar oynatma suçundan işlem başlatıldı.

İzmir’de mobilya atölyesine kumar baskını: 30 kişi suçüstü yakalandı

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’de bir bölümü kumarhaneye çevrilen mobilya atölyesinde kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dokuz Eylül Mahallesi’ndeki bir mobilya atölyesinin bölme ile ayrılan kısmında kumar oynatıldığı yönünde istihbari bilgi edindi.

Atölyeye baskın yapan polis, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

30 kişiden 28’i hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlenirken, bir şüphelinin aranması olduğu tespit edildi.

E.D ve F.D. isimli şüpheliler hakkında ise ayrıca, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

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