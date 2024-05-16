Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (16 Mayıs tarihli son depremler)

Türkiye'de meydana gelen depremler anlık olarak AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından açıklanıyor. Farklı bölgelerde artçı ve bağımsız depremler yaşanırken sarsıntı hisseden vatandaşlar "deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (16 Mayıs tarihli son depremler)

, 'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor. 

DARENDE DEPREMİ

AFAD'ta yer alan bilgiye göre; Malatya'nın Darende ilçesi merkezli deprem meydana geldi.

2.9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

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