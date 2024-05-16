Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (16 Mayıs tarihli son depremler)

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin birçok farklı bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

DARENDE DEPREMİ

AFAD'ta yer alan bilgiye göre; Malatya'nın Darende ilçesi merkezli deprem meydana geldi.



2.9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.