İzmir'de saman yüklü TIR'da yangın

İzmir'in Bayındır ilçesinde saman yüklü bir TIR'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 06:28

İzmir'de saman yüklü TIR'da yangın

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'de Hasan Can'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü TIR'da Buruncuk Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen sürücü Can, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, TIR kullanmaz hale geldi.

nedeniyle ulaşıma kapatılan Bayındır-Ödemiş ve Tire kara yolu, çalışmanın tamamlanmasıyla açıldı.

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