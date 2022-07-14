İzmir'de saman yüklü TIR'da yangın

İzmir'de Hasan Can'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen saman yüklü TIR'da Buruncuk Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangında dumandan etkilenen sürücü Can, Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu, TIR kullanmaz hale geldi.



Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Bayındır-Ödemiş ve Tire kara yolu, çalışmanın tamamlanmasıyla açıldı.