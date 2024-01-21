İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki bir iş yerinde silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.



Çalışma sonucu belirlenen adrese dün operasyon düzenledi.



İş yerinde yapılan aramalarda Akrep olarak tabir edilen 2 otomatik tabanca, 1 tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.



Şüphelilere yönelik de aynı gün Torbalı ilçesinde yapılan operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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