İzmir'de silah ve bıçaklı kavga: 2 yaralı, 4 gözaltı

Olay, saat 19.00 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada M.E.(37) darp sonucu, Ş.E.(27) ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı belirtilen E.A.(19), İ.A.(41), M.A.(17) ve M.A.'yı (16) gözaltına alındı. Meydana gelen olayda, İ.A.'nın pompalı tüfekle, E.A.'nın ise tabanca ile havaya ateş açtığı, M.A.'nın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.