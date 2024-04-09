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İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
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'in Ödemiş ilçesi Atatürk Mahallesi Tarla Sokak'ta yürüyen Fuat Kök (44), yanına yaklaşan motosikletten tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kök'ün cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği bildirildi.

Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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