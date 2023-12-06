İzmir’de sokak ortasındaki katliamda verilen cezalar belli oldu

MAHKEME KARARINI VERDİ



Sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık Mehmet Kılıç salonda hazır bulunurken, kardeşi Ali İhsan Kılıç ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.



Duruşmada ayrıca müşteki-sanık Filiz Topaloğlu, eşini kaybeden Rıdvan Güçlü ile taraf avukatları da yer aldı.



Esas hakkında mütalaaya karşı söz verilen Ali İhsan Kılıç, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Başıma sopayla vurdular; davacıyım. Başıma darbe aldıktan sonra şuurumu kaybettim.” dedi.



Tutuklu sanık Mehmet Kılıç da beraatini talep etti.



“Olay günü sese çıktım. ‘Ne oluyor?’ dedim. Beni düşürdüler.” diyen Kılıç, “Olay yerinde param da kayboldu. Kavgayla, dövüşle alakam yok. Önceden ne yaşandığını da bilmem. Yahya benim kardeşim. Hiçbir sorunum yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçlu değilim. Ailem darmadağın, çok hastayım.” ifadelerini kullandı.



Sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep ederken, mağdur avukatları ise sanıklar için en ağır cezanın verilmesini istedi.



Müştekiler Rıdvan Güçlü ve Filiz Topaloğlu ise Mehmet Kılıç ise sanıkların en ağır cezayı almaları talebinde bulundu.

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Savunmaların ardından kararını açıklamayan mahkeme heyeti, Ali İhsan Kılıç’ı Yahya Köşek’e yönelik “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik “kadını kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Ali İhsan Kılıç’a, Filiz Topaloğlu’nun yönelik “silahlı tehdit”ten 4 yıl, “6136 sayılı kanuna muhalefet” suçundan da 2,5 yıl hapis cezası verildi.



Diğer tutuksuz sanık Mehmet Kılıç ise Meryem Köşek ve Funda Güçlü’ye yönelik “kadını kasten öldürmeye yardım” suçundan ayrı ayrı 15’er yıl ve Filiz Topaloğlu’na yönelik “silahlı kasten yaralama” suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Sanık Mehmet Kılıç, Yahya Köşek'in öldürülmesine iştirak suçundan ise istenen cezadan ise beraat etti.



NE OLMUŞTU?



Olay, geçen yıl 10 Haziran’da Bayraklı ilçesinde meydana geldi.



Ali İhsan Kılıç ile sokak köpeği besleme ve arsa meseleleri nedeniyle husumetli olduğu Yahya Köşek arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi ile Kılıç, tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü’ye ateş etti.



Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralı da kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı.