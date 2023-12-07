İzmir'de sokakta seyyar eczacı gibi gezen torbacı yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Konak ilçesinde bir kişiyi takibe aldı.



Zeytinlik Mahallesi'nde yeşil reçeteye tabi ilaçları sattığı belirlenen R.K., Güven Timleri polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.



Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise tam 308 adet sentetik ecza ele geçirildi.



Gözaltına alınan R.K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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