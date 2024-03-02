İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 10 tutuklama

Bunun yanında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalatı, ticareti ve sevkiyatı yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve üzerlerindeki aramalarda, 1 tabanca, 59 fişek, 3 milyon 858 bin 200 boş makaron, 247 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 300 sahte bandrol, 2 bin 797 kilo kıyılmış tütün, 63 elektronik sigara cihazı ve likidi, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.



Her iki operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

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