İzmir'de terk edilmiş bebekle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir mezarlıkta bulunan yeni doğmuş erkek bebekle bulundu. Bebeğin anne ve babası olduğu belirtilen 2 kişi ise gözaltına alındı.

İzmir'de terk edilmiş bebekle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
İzmir'de mezarlıkta yeni doğmuş bebek bulundu

İzmir'de mezarlıkta yeni doğmuş bebek bulundu

Haberi Görüntüle

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'taki Yeniköy Mezarlığı'nda terk edilmiş erkek bebeğin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan inceleme sonucu bebeğin annesi ve babası oldukları belirtilen Y.D. ve Ş.T. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Narlıdere ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda bu sabah terk edilmiş erkek bulunmuş, 1 günlük olduğu belirlenen bebek, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...