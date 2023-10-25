İzmir'de trafikteki tartışmada tabancayla vurulan servis şoförü vefat etti

İzmir Kayadibi Mahallesi’nde iki araçtaki kişilerin yaşadığı yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Gül bir tabancayla vuruldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Ahmet Gül’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Gül’ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler E.K. ile N.C.G'nin işlemleri devam ediyor.



Öte yandan vefat eden Ahmet Gül’ün 3 çocuğunun olduğu ve eşinin yeni doğum yaptığı öğrenildi.