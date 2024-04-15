İzmir’de trans bireye saldırı: 6 kişi gözaltında

İzmir’in Konak ilçesinde trans bireyin çantasının gasp edilerek kalabalık grup tarafından darbedilmesine ilişkin kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de trans bireye saldırı: 6 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz perşembe günü Konak ilçesi Alsancak semtinde meydana geldi.

Trans bireyin çantasının gasbedilerek kalabalık bir grup tarafından darbedildiği anlara dair cep telefon kamerasına ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen; H.Ö. (19), Y.İ. (19), Y.S. (16), H.Ö. (16), U.R. (18) ve M.B. (16) isimli şüpheli şahıslar ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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