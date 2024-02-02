İzmir’deki kayıp balıkçıdan acı haber: Can kaybı 4’e yükseldi

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında 30 Ocak günü balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.



Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin batmasının ardından kaybolan Gökhan Çakır’ın bulunması için aralıksız devam eden çalışmaların sonlandırıldığını söyledi.



Budan, “Teknenin battığı mevkiden yaklaşık 500 metre mesafede deniz tabanında cenazeye ulaşıldı.” dedi.



Sahil Güvenlik Botu ile kıyaya getirilen cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



NE OLMUŞTU?



Dikili açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi 30 Ocak gece batmış, teknedekilerden 5’i kurtarılmış, 3’ü ise yaşamını yitirmişti.



Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçıdan birinin cesedi aynı gün bulunmuş, Gökhan Çakır’ı arama çalışmaları denizden ve havadan sürdürülmüştü.