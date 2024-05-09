Mardin’de silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı

Mardin’de silah kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uzun namlulu otomatik tüfek ve silahlar ele geçirildi.

Mardin’de silah kaçakçılarına operasyon: 8 gözaltı
Foto: Arşiv

’de kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek, ⁠2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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