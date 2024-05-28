İzmir'deki pitbull vahşetine gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Pitbull cinsi köpeğinin sahipsiz kediyi öldürmesine izin veren ve kendi köpeğini de tekmeleyen kişi gözaltına alındı.

İzmir'deki pitbull vahşetine gözaltı

'de üretimi, satışı ve el değiştirmesi yasaklanan türler arasında yer alan Pitbull cinsi köpeğini Caddesi'nde tasmayla gezdiren Muzaffer G (33), sahipsiz bir kediye saldıran köpeğini engellemedi.

Cep telefonuyla görüntülenen olayda kedinin ölmesi ve çevredekilerin tepki göstermesi sonrası köpeğini tekmeleyen Muzaffer G, ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla işlem yapılan Muzaffer G'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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