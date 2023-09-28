İzmir’deki silahlı kavgada 20 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2’si 18 yaşından küçük 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Öte yandan 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Karabağlar ilçesinde Lokman Çakar ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan Kara’nın yaşamını yitirdiği 2020’deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, 25 Eylül’deki duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti.



Adliyede çevresinde paniğe neden olan silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.