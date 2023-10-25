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İzmir’deki yol verme kavgası cinayetle bitti

İzmir’in Bornova ilçesinde “yol verme” kavgası cinayetle sonuçlandı. Servis şoförü Ahmet Gül, bir otomobil sürücüsüyle, kavga ettiği sırada silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

İzmir’deki yol verme kavgası cinayetle bitti

’de trafikteki kavga cinayetle bitti.

Olay, öğle saatlerinde Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası servis şoförü Ahmet Gül ile bir otomobil sürücüsü arasında “yol verme” tartışması çıktı.

Araçlardan inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Bu sırada tabanca ile açılan ateşte, Ahmet Gül vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Gül’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak E.K. ile N.C.G.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerini sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Gül’ün 20 gün önce, 3’üncü çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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