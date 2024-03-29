İzmir'den Gazze'ye yardım TIR'ı yola çıktı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen yardım kampanyası kapsamında usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan oyuncak, battaniye ve giysiler, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde toplandı.



Yardım TIR'ı, Mersin Limanı'na uğurlandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Filistinlilerin yaşadığı acıyı hafifletmek adına ellerinden geldiğince Gazze'ye yardıma devam edeceklerini belirtti.



Gazzeli Müslümanların yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran Yahşi, Türkiye'nin yeni yüzyılında da gönül coğrafyası içinde barıştan, huzurdan ve istikrardan yana tavır ortaya koymaya çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.