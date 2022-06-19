İzmir'in iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda yangın çıktı.Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.



Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

KARABURUN'DA 15 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI



Ardından bir yangın haberi de Karaburun ilçesinden geldi. Bozköy Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İHA tarafından tespit edilen orman yangını, bölgenin sarp ve kayalık olmasının da etkisiyle yaklaşık 15 saatlik yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.



42 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ



Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar bölgeden ayrılırken, gece boyunca yer ekiplerinin müdahaleler devam etti. Bugün ise havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale kuvvetlerinin de katılmasıyla yaklaşık 15 saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.