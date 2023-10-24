İzmit Körfezi’nde denizanası istilası

Korkacak durumun olmadığını söyleyen uzmanlar, mevsimsel geçişler ve iklim değişikliği sebebiyle zaman zaman denizanalarının çoğaldığını, endişe edecek durumun söz konusu olmadığını söyledi.

“MEVSİM GEÇİŞLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇOĞALMA OLUR”



Konuya ilişkin açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nda Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü olarak çalışan Meriç Deniz, bu durumun mevsim geçişi kaynaklı olabileceğini söyledi.



Körfezdeki denizanası sayısındaki artışın, iklim değişikliğiyle de ilgili olabileceğini söyleyen Deniz, “Denizlerimiz 1.5 dereceye kadar ısındığı söyleniyor. İklim değişikliği, denizlerin ısınmasıyla birlikte kuzey bölgelerinde denizanalarının geldiği ve bu yolla çoğaldığı bilinmektedir.” şeklinde konuştu.