Jandarma gömlekli kaçak göçmene sınır dışı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma yazılı gömlekle paylaşım yapan kaçak göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasadışı yollarla giriş yapan ve üzerindeki jandarma yazılı gömlekle paylaşım yapan yabancı uyruklu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Paylaşım yapan kaçak göçmenin, Tatvan ilçesinde olduğu tespit edildi.
Ekipler, kaçak göçmeni ilçe merkezinde yürürken yakaladı.
İlçe emniyet müdürlüğüne götürülen Afganistan uyruklu kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
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