Jandarma Genel Komutanlığı'nca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel klip hazırlandı.



"Bir milletin kaderini değiştiren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." mesajıyla paylaşılan klipte, Atatürk'ün arşiv fotoğrafları yer alıyor.



Klipte ayrıca, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin, "Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir." sözlerine yer veriliyor.



Bir milletin kaderini değiştiren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.



19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/vUyVMEyxvV — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 18 Mayıs 2019

EMNİYET'TEN 19 MAYIS'A ÖZEL KLİP



Emniyet Genel Müdürlüğünce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına ilişkin klip hazırlandı.



Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gitme hikayesi anlatıldı.



Görüntülerde, Atatürk'ün ve milli mücadele döneminden arşiv görüntüleri yer aldı.



Paylaşımda Atatürk'ün, "Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." mesajına yer verildi.

