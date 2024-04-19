Jandarmadan huzur uygulaması

Bursa İl jandarma Komutanlığı, kentin kırsal alanlarında vatandaşların huzur ve güveni için denetimleri sıklaştırdı.
Yapılan denetimlerde 5 bine yakın kişi sorgulanırken, aralarında çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı. Öte yandan bazı şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ekipler trafik canavarlarına da izin vermedi.
2 bine yakın aracı inceleyen ekipler, trafiği tehlikeye atan 72 araç sürücüsüne toplamda 233 bin lira idari ceza kesip, 24 aracı ise trafikten men etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Bursa