Jandarmadan İstanbul'da "Mahzen-10" operasyonu: 39 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde ticareti yapan örgüte yönelik "Mahzen-10" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.



Yerlikaya, İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından "Mahzen-10" operasyonlarında elebaşı Murat Özünlü olan ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüpheli yakalanırken Yerlikaya, paylaşımında "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonlar sonucu 63 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 kg metamfetamin, 13 kg skunk, çok miktarda uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda bonzai ve kubar esrara el konuldu.