Jandarmadan mercek operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik mercek operasyonu yapıldı.

Oğuzeli, Şahinbey, Nizip ve İslahiye ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı.

O.B., M.B., A.U. M.A.Y., A.G. ve M.Ş. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 22 adet şarjör, 85 adet tabanca fişeği, 1 adet cep telefonu, 1 adet suça konu not defteri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan M.Ş. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Diğer 5 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.