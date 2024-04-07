Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türk mutfağı tanıtılıyor

Türk-Japon diplomatik ilişkilerinin tesisisin 100. yılına erişilmesi dolayısıyla 2024'te iki ülke arasında kültür-sanat faaliyetleri düzenleniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği, başkentteki Imperial Otel'de "Türk Mutfağı Günleri" gerçekleştiriyor.



Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Bayram Özrek, etkinliğin düzenlendiği oteldeki restoranın önünde AA muhabirine, Tokyo'ya ilk kez geldiklerini, Türk mutfağını tanıtmayı hedeflediklerini söyledi. Etkinliğe üst düzey katılım olduğunu ve Türk yemeklerinin oldukça beğenildiğini dile getiren Özrek, "İyi bir menü hazırladık. İnşallah devamı gelir. Bizim için gurur verici. Türk mutfağı her yerde tanıtılmalı." dedi.



Türk mutfağında özellikle klasikleşmiş yemekleri tercih ettiklerini anlatan Özrek, çorbalar, yemekler, ara sıcaklar, tatlılar, mezeler ve salatalardan oluşan 25 çeşit içeriğin beğenildiğini belirtti.



Cağ kebabı ve kuzu şiş



Özrek, "Japon mutfağı kendine göre çok özel. Özellikle deniz ve su ürünlerini iyi tüketiyor ve güzel tekniklerle pişiriyorlar. Biz de kahvaltı kültürümüzün Japon mutfağına ve Japon restoranlarına tanıtılması ve sunulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Japon mutfağında daha çok yumuşak ve sulu et sevildiğine kanaat getirdiklerini kaydeden Özrek, "Cağ kebabı ve kuzu şişi burada yaygınlaştırırsak tutulacağına ve sevileceğine inanıyorum. Sütlü, meyveli ve hamur tatlılarımızı burada sunarsak ve güzel işletmelerde orijinal şeklinde tanıtırsak eminim ki hayran kalınacaktır." şeklinde konuştu.



- "Ramazan pidesi ve simit yapımı çok ilgilerini çekti"



TAŞFED Genel Sekreteri Emre Oruç da mutfakta birlikte çalıştıkları Japon şeflerin Türk yemeklerini hayranlıkla öğrendiklerine şahit olduklarını belirterek, "Ramazan ayı dolayısıyla ramazan pidesi ve simit yapımı (Japon şeflerin) çok ilgilerini çekti." dedi.



Türkiye Aşçılık Milli Takımı şeflerinden Yunus Gündüz, Türk yöresel yemeklerini Tokyo'da tanıtmayı amaçladıklarını ve Japon şeflerle Türk yemeği yaptıklarını söyledi.



Öne çıkan lezzetlerin arasında gavur dağı salatası ve dondurmalı kadayıf tatlısını örnek gösteren Gündüz, ekip olarak Türkiye'ye döneceklerini ancak Japon şeflerin tanıtım görevini sürdüreceklerini dile getirdi.



"Türk Mutfağı Günleri", 30 Nisan'a kadar devam edecek

