"Jigolo olabilirsiniz" dolandırıcılığına 75 gözaltı  (6 ayda 9 milyon lira vurgun)

İnternette açtıkları "Jigolo olabilirsiniz" ilanıyla 6 ayda 9 milyon liralık vurguna yönelik düzenlenen operasyonda 75 şüpheli gözaltına alındı.

NTV Haber 27.07.2020 - 12:58

"Jigolo olabilirsiniz" dolandırıcılığına 75 gözaltı  (6 ayda 9 milyon lira vurgun)

İstanbul'da internet sitelerine jigolo ilanları verip 6 ayda 9 milyon lira dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi.

İnternetteki "Jigolo olabilirsiniz" ilanlarını tıklayan mağdurlar, şüphelilere kişisel bilgilerini verdi.

VIP ya da gold üye yapılırken de 5 bin lira kayıt parası ödediler. Ancak dolandırıcılar bir daha telefonlarını açmadı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi operasyon düzenledi. 6 ayda yaklaşık 9 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen 75 şüpheli gözaltına alındı. 

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