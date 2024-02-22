John Wick'in spin-off filmi Ballerina'nın vizyon tarihi ertelendi

Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin "Ballerina" adıyla çekilecek spin-off'unda Ana de Armas'ın rol alacağı açıklanmıştı. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi değişti

John Wick'in spin-off filmi Ballerina'nın vizyon tarihi ertelendi

'in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick serisinin spin-off filmi "Ballerina" merakla bekleniyor. Bu sefer kadın bir kahramanın başrolde olacağı filmde Kübalı oyuncu Ana de Armas'ın rol alacağı açıklanmıştı.

Merakla beklenen filmin vizyon tarihi değişti ve film 2025'e ertelendi. Ballerina, 6 Haziran 2025'te izleyiciyle buluşacak.

Filmde Armas'a Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves gibi isimler eşlik edecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...