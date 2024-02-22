John Wick'in spin-off filmi Ballerina'nın vizyon tarihi ertelendi

Keanu Reeves'in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick serisinin spin-off filmi "Ballerina" merakla bekleniyor. Bu sefer kadın bir kahramanın başrolde olacağı filmde Kübalı oyuncu Ana de Armas'ın rol alacağı açıklanmıştı.

Merakla beklenen filmin vizyon tarihi değişti ve film 2025'e ertelendi. Ballerina, 6 Haziran 2025'te izleyiciyle buluşacak.



Filmde Armas'a Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves gibi isimler eşlik edecek.