Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir iş makinesinin enerji telini koparması nedeniyle seferlerde değişiklik yapıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında bir inşaat firmasına ait kamyonun katener (enerji) telini kopardığı belirtildi.
Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda bir inşaat firmasına ait iş makinesinin katener (enerji) telini koparması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 18, 2023
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda bir inşaat firmasına ait iş makinesinin katener (enerji) telini koparması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
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