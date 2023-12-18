Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bir iş makinesinin enerji telini koparması nedeniyle seferlerde değişiklik yapıldı.



Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında bir inşaat firmasına ait kamyonun katener (enerji) telini kopardığı belirtildi.

Açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda bir inşaat firmasına ait iş makinesinin katener (enerji) telini koparması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

