Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." ifadelerine yer verildi.



Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.