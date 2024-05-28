Kabin basınç arızası meydana gelen uçak Varşova Havalimanı'na acil iniş yaptı

Antalya-Varşova seferini yapan SunExpress’e ait uçakta meydana gelen kabin basınç arızası nedeniyle pilotu acil durum bildirdi. Uçak, Varşoya Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Kabin basınç arızası meydana gelen uçak Varşova Havalimanı'na acil iniş yaptı
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Edinilen bilgiye göre, 117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870 sefer sayılı Antalya-Varşova seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın pilotu Varşova Hava Sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.

Pilot, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’yle irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi. Bunun üzerine havalimanında itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bekletildi.

Kabin basınç arızası meydana gelen inişini sorunsuz gerçekleştirdi.

Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçak teknik incelemeye alındı.

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