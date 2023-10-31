Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlara yapılacak düzenlemeyle ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Tüm Türkiye'nin gözü Kabine toplantısı kararlarının açıklanacağı saate çevrildi. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kabine gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya geldi. Kabine toplantısı saat 16.00'da başladı.
Kabine toplantısı kararlarının, akşam 20.00 saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öngörülüyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Uzun bir aranın ardından toplanan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:
Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.
Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.
PRİM GÜN SAYISI
Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek.
Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.
EVLİLİK KREDİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.
Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.
Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.
DIŞ POLİTİKADA EN ÖNEMLİ KONU GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR
Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor..
EMEKLİ ZAMMIDA GÜNDEMDE
Memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Kabine