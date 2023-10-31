Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının başlamasıyla birlikte, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlara yapılacak düzenlemeyle ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Tüm Türkiye'nin gözü Kabine toplantısı kararlarının açıklanacağı saate çevrildi. Peki, Kabine toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kabine gündeminde neler var?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de bir araya geldi. Kabine toplantısı saat 16.00'da başladı.



Kabine toplantısı kararlarının, akşam 20.00 saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı öngörülüyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Uzun bir aranın ardından toplanan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:



Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.



Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.