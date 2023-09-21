Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu toplantısı bekleniyor

Ekonomik ve sosyal konuların ele alındığı Kabine Toplantıları, Ankara'da belli aralıklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Toplantının ardından ise alınan kararlar Erdoğan tarafından kamuoyuna ilan ediliyor. Son toplantıda, evlenecek çiftlere faizsiz evlilik kredisi ve öğrencilere vergisiz cep telefonu satışına yönelik müjdeler verilmişti. İşte, "Kabine Toplantısı ne zaman?" sorusuna yanıt...



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde Kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor. Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye’nin önemli konularını görüşüyorlar.



Son Kabine toplantısı 5 Eylül'de yapıldı. Bir sonraki toplantının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 25 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor.



KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?



Kabine toplantısında, öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik ve evlilik kredisi gibi konuların ayrıntıları için beklentiler sürüyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.