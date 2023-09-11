Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Güncel Kabine Toplantısı'nın tarihi, Türkiye gündemi ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinede, öğrenciler için faizsiz cep telefonu ve bilgisayar satışına dair ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Toplantısı'nın tarihi yeni hafta ile gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son toplantıda, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından toplantı tarihi merak konusu oldu. İşte, Kabine Toplantısı tarihi hakkında bilgiler...

KABİNE TOPLANTILARI HAKKINDA

Cumhurbaşkanı ’ın yönetiminde kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor.

Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde ’nin önemli konularını görüşüyorlar.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son toplantı 5 Eylül'de yapıldı. Bir sonraki toplantının da 18 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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