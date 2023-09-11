Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni hafta ile gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son toplantıda, üniversite öğrencilerine 10 GB internet ve cep telefonu desteğine ilişkin detayların bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından toplantı tarihi merak konusu oldu. İşte, Kabine Toplantısı tarihi hakkında bilgiler...



KABİNE TOPLANTILARI HAKKINDA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetiminde kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılıyor.



Beştepe’de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetiminde Türkiye’nin önemli konularını görüşüyorlar.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Son toplantı 5 Eylül'de yapıldı. Bir sonraki toplantının da 18 Eylül tarihinde yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.