Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta Kabine var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Öğrenciye vergisiz telefon satışı, ev hanımlarına evlilik gibi konuların, yeni Kabine toplantısında görüşülüp görüşülmeyeceği araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta Kabine var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta Kabine var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı)

Normal şartlarda her 15 günde bir yapılan toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başladı. Ağustos ayının ilk haftasında yapılacağı belirtilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı nedeniyle, Kabine tarihi merak edilmeye başladı. İşte ayrıntılar.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Kabine Toplantısı son olarak 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti.

Öte yandan bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı yapılacak.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta Kabine var mı? (2023 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı) - 1

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Yapılacak olan yeni Kabine toplantısının gündeminde öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ele alınması bekleniyor.

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