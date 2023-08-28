Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Gözler öğrenciye vergisiz telefon satışında

Yeni Kabine toplantısı tarihi, binlerce öğrenci tarafından sabırsızlıkla araştırılıyor. Öğrenciye vergisiz telefon satışıyla ilgili ayrıntıların belli olmasını bekleyen öğrenciler, gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine sonrasında yapacağı açıklamalara çevirdi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, son olarak 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılmıştı. Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir gerçekleşiyor.



Buna göre; bir sonraki Kabine toplantısının 4 Eylül 2023 tarihinde yapılması bekleniyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?



Kabine Toplantısı'nda memur zammı, emekliye ara zam başta olmak üzere küresel ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.



Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.