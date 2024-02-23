2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Türkiye gündemini yakından takip eden ve Meclis'te hangi konuların ele alınacağını merak eden vatandaşlar, Kabine kararlarını merakla bekliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? 2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor.



Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.



Öte yandan 8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konularında ele alınması bekleniyor.