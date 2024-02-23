Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak 12 Şubat'ta toplanan Kabine toplantısında ekonomi, eğitim, terörle mücadele ve dış politika gibi konular ele alınmıştı. Gözler yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?

2024 Cumhurbaşkanlığı Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. gündemini yakından takip eden ve Meclis'te hangi konuların ele alınacağını merak eden vatandaşlar, kararlarını merakla bekliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yeni toplantı tarihi merak ediliyor.

Normal şartlarda her 14 günde bir yapılan Kabine toplantısının 26 Şubat 2024 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? Kabine gündeminde neler olacak? - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan 8. Yargı Paketi, torba yasa ve Aile ve Gençlik Fonu gibi konularında ele alınması bekleniyor.

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