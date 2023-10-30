Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.



15 günde bir toplanan Kabine yarın (31 Ekim 2023) bir kez daha bir araya gelecek.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.



Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.