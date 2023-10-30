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Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının tarihi merak edildi. Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta kabine toplantısı gerçekleşecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında
Foto: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Erdoğan başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan toplantısı son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilmişti.

15 günde bir toplanan Kabine yarın (31 Ekim 2023) bir kez daha bir araya gelecek. 

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine toplantısında 'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alıncak.

Kabine toplantısı ne zaman? Gözler kabine kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında - 2

Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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